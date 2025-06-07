ВС РФ в Сумской области захватили новейший украинский FPV-дрон

Помимо этого, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой FPV-дронов на фоне ухудшения качества поставляемой техники. Согласно данным, представленным зарубежными СМИ, подразделения ВСУ больше не могут использовать прежние объемы дронов из-за дефицита и плохого качества техники. До 80 процентов необходимых аппаратов бойцы вынуждены приобретать самостоятельно.