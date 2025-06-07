ВС РФ в Сумской области захватили новейший украинский FPV-дрон

Российские разведчики из группировки войск «Север» захватили в Сумской области новый малошумный украинский ударный FPV-дрон с системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».
По словам офицера, дрон был захвачен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это FPV-дрон с интеллектуальным захватом и сопровождением цели, малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва, передает РИА Новости.
Накануне стало известно, что российская ракета уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, размещенный под Киевом. Украинские операторы выпустили четыре ракеты в попытке перехватить российскую ракету «Искандер», но это не предотвратило уничтожения ЗРК.
Помимо этого, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой FPV-дронов на фоне ухудшения качества поставляемой техники. Согласно данным, представленным зарубежными СМИ, подразделения ВСУ больше не могут использовать прежние объемы дронов из-за дефицита и плохого качества техники. До 80 процентов необходимых аппаратов бойцы вынуждены приобретать самостоятельно.