Во Владивостоке задержали мужчину за поджог автомобиля соседа

Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 6 июня, в посёлке Трудовое на улице Грибоедова. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт из-за шумного поведения подозреваемого. После ссоры потерпевший вернулся домой, а обвиняемый, желая отомстить, поджёг его автомобиль марки «Toyota Vitz».