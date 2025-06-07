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Во Владивостоке задержали мужчину за поджог автомобиля соседа

Причиной преступления стала месть за ночной конфликт.

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Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке задержан 45-летний местный житель по подозрению в умышленном поджоге автомобиля соседа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 6 июня, в посёлке Трудовое на улице Грибоедова. По данным следствия, между мужчинами возник конфликт из-за шумного поведения подозреваемого. После ссоры потерпевший вернулся домой, а обвиняемый, желая отомстить, поджёг его автомобиль марки «Toyota Vitz».

На следующий день 31-летний владелец транспортного средства обратился в полицию Советского района. Следственно-оперативная группа установила личность злоумышленника — ранее судимого жителя Владивостока. На допросе задержанный признал вину, пояснив, что совершил преступление из мести.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлёкшее значительный ущерб). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.