В Хабаровском крае обновили закон об обращении с животными

Согласно документу, экстраординарная ситуация будет вводиться главой муниципалитета по решению комиссии, если другие меры не работают. Основаниями могут стать стая из четырёх и более собак рядом с соцобъектами, в жилых зонах или при нападении с тяжёлым исходом.