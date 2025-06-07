В Хабаровском крае обновили закон об обращении с животными

В Хабаровском крае приняли изменения в закон об ответственном обращении с животными. Новые правила вводят понятие экстраординарной ситуации для борьбы с угрозами от агрессивных животных и обязывают регистрировать домашних питомцев, сообщили в региональном парламенте.
Предложение внести поправки поступило от Хабаровского муниципального района. Инициатива связана с ростом числа нападений собак: ежегодно регистрируется более 4 тысяч случаев укусов, половина из которых приходится на бесхозяйных животных.
Согласно документу, экстраординарная ситуация будет вводиться главой муниципалитета по решению комиссии, если другие меры не работают. Основаниями могут стать стая из четырёх и более собак рядом с соцобъектами, в жилых зонах или при нападении с тяжёлым исходом.
Отловленных собак отправят в пункты содержания. Усыпление станет возможным не раньше, чем через 30 дней, если не будут найдены хозяева. Для домашних собак, в свою очередь, вводится обязательная регистрация, которую будут бесплатно проводить ветеринарные службы — животным поставят чип или другие метки.
Депутаты акцентировали внимание на информировании: планируется запустить единый краевой сайт, где в течение трёх дней с момента отлова будет публиковаться информация о пойманных собаках и нейтрализованных случаях угрозы.