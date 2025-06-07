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В Перми суд потребовал убрать линии электропередач над садовым участком

Владелица земли обратилась с иском против своего СНТ.

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Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Перми владелица земельного участка, расположенного в СНТ «Коллективный сад», обратилась в суд с иском. Над ее участком проходят линии электропередач, провода которых висят довольно низко. Они мешают строительству дачного дома, а также представляют опасность для людей, находящихся на участке. А на самом участке находится опора ЛЭП, установленная членами садового товарищества, которые используют ее для прокладки сетей электроснабжения.

Согласия на размещение электропроводов над своей землей женщина не давала. И суд пришел к выводу, что таким образом СНТ нарушило ее права как собственника. По решению суда СНТ «Коллективный сад» обязан в течение месяца демонтировать линии электропередач, сообщили в Пермском краевом суде.