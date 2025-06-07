В Перми суд потребовал убрать линии электропередач над садовым участком

В Орджоникидзевском районе Перми владелица земельного участка, расположенного в СНТ «Коллективный сад», обратилась в суд с иском. Над ее участком проходят линии электропередач, провода которых висят довольно низко. Они мешают строительству дачного дома, а также представляют опасность для людей, находящихся на участке. А на самом участке находится опора ЛЭП, установленная членами садового товарищества, которые используют ее для прокладки сетей электроснабжения.