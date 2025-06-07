В Перми поймали курьера, забравшего более 3,5 миллиона рублей у 85-летней пенсионерки

Затем пенсионерке позвонил на мобильный мужчина, назвавшийся сотрудником ФСБ, и напугал пожилую пермячку тем, что с ее банковского счета была осуществлена попытка перевода средств на Украину. Теперь надо составить декларацию об имеющихся у нее наличных средствах и переписать номера купюр, поэтому деньги необходимо передать курьеру. Женщина выполнила все инструкции и отдала прибывшему к ней мужчине 2,5 миллиона рублей.