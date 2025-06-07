В Перми поймали курьера, забравшего более 3,5 миллиона рублей у 85-летней пенсионерки

85-летней жительнице Перми на домашний позвонил «менеджер» телекоммуникационной компании: якобы нужно продлить договор на обслуживание абонентского номера, а для этого необходимо продиктовать свои персональные данные. Как только женщина дала требуемую информацию, разговор прекратился.
Затем пенсионерке позвонил на мобильный мужчина, назвавшийся сотрудником ФСБ, и напугал пожилую пермячку тем, что с ее банковского счета была осуществлена попытка перевода средств на Украину. Теперь надо составить декларацию об имеющихся у нее наличных средствах и переписать номера купюр, поэтому деньги необходимо передать курьеру. Женщина выполнила все инструкции и отдала прибывшему к ней мужчине 2,5 миллиона рублей.
Назавтра с пермячкой снова связался мужчина и сообщил, что нужно задекларировать и те денежные средства, которые есть на счетах. Пенсионерка обналичила более 1 миллиона рублей и тоже отдала их курьеру, прибывшему на машине.
Прошел почти месяц, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские в ходе оперативных мероприятий изобличили криминального курьера. Подозреваемый — 19-летний местный житель. Уже установлена его причастность к обману еще двух пенсионерок, общая сумма причиненного им ущерба составила около 3 миллионов рублей. Юношу поместили под домашний арест, расследование продолжается.