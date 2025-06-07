Пытаются напугать: пять самых вредных советов о пластической хирургии

— Конечно, пластическая операция не может стоить дешево — это работа врача, команды, современное оборудование, материалы, пребывание в клинике. Но сегодня многие клиники предлагают комбинированные методики: кроме экономии времени и однократного наркоза, можно немного сэкономить. Но все решения принимаются только после консультации с лечащим врачом — «комбо» делается в смежных зонах и в рамках допустимого времени наркоза. Вложения в себя — это самая выгодная инвестиция, которая всегда окупается в будущем, — уверен Катков.