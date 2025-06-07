Клубника или черешня: диетолог Поляков раскрыл, кому какая ягода полезнее

«В сезон количество потребления тех или иных ягод или фруктов зависит от потребности организма, от насыщения. То есть, если в какой-то момент человек понимает, что клубника и черешня уже не лезет, естественно, здесь нужно довериться организму и приостановить потребление данных продуктов, даже если они еще находятся в продаже», — порекомендовал врач.