Клубника или черешня: диетолог Поляков раскрыл, кому какая ягода полезнее

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать клубники и черешни в день и за сезон, а также раскрыл, чем полезны ягоды и кому лучше ими не злоупотреблять.
Сколько можно съедать клубники и черешни в день.
Как отметил Поляков, считается, что оптимальный вариант потребления фруктов и ягод в день при нормальной переносимости, допустим, той же фруктозы, где-то порядка 400−500 граммов.
«То есть, соответственно, если хочется загрузиться клубникой или черешней, то до полкилограмма это допустимо. Больше просто не имеет объективно никакого смысла», — сказал диетолог.
Сколько можно съедать клубники и черешни за сезон.
Поляков также ответил на вопрос, сколько можно съедать клубники и черешни за сезон.
«В сезон количество потребления тех или иных ягод или фруктов зависит от потребности организма, от насыщения. То есть, если в какой-то момент человек понимает, что клубника и черешня уже не лезет, естественно, здесь нужно довериться организму и приостановить потребление данных продуктов, даже если они еще находятся в продаже», — порекомендовал врач.
И лучше употреблять ягоды дробно, если стоит задача по восполнению дефицита каких-то витаминов, рекомендовал специалист.
Чем полезна черешня.
Как рассказал Поляков, черешня богата витаминами группы В, антиоксидантами, витамином С. Также в черешне есть кумарин и оксикумарин. Это вещества, которые отвечают за снижение свертываемости крови. «То есть употребление черешни способствует профилактике тромбозов», — сказал диетолог.
Кроме того, в черешне содержится в небольшом количестве природная растительная форма мелатонина.
«Мелатонин отвечает за регуляцию ритма сна и бодрствования, за биологические ритмы. То есть, если черешню потреблять в течение длительного времени, это гипотетически может поспособствовать улучшению сна», — отметил Поляков.
Полезна черешня и для желудочно-кишечного тракта, так как содержит большое количество растительных перевариваемых волокон, которые являются питанием для полезной микрофлоры.
«Соответственно, на фоне потребления черешни улучшается моторика кишечника, если она хорошо переносится организмом», — пояснил Поляков.
Чем полезна клубника.
Клубника богата большим количеством витаминов группы В. В ней довольно-таки неплохая может быть концентрация фолиевой кислоты. Также клубника содержит ряд антиоксидантов, витамин С, клетчатку растворимую. «То есть растворимые волокна могут использоваться полезной микрофлорой как пребиотик», — пояснил Поляков.
Соответственно, добавил диетолог, рост полезной микрофлоры дает выработку короткоцепочечных жирных кислот и защиту толстого кишечника от различных воспалительных процессов.
Также у клубники есть хороший мочегонный и умеренный потогонный эффект. То есть потребление клубники способствует ускорению обмена жидкости в организме.
Кому не следует есть много черешни и клубники.
«Кому точно не стоит потреблять много клубники и черешни? Во-первых, людям, страдающим какими-то заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения», — сказал Поляков. — Не стоит есть, во всяком случае, в больших количествах эти продукты, если существует выраженная аллергическая реакция, особенно пищевая аллергия. То есть клубника и черешня могут обострить в этом случае течение аллергии".
Также от чрезмерного потребления клубники и черешни врач предостерег женщин, которые непосредственно после родов кормят грудью.
«В данном случае нужно соблюдать определенную диету, потому что, опять же, потребление и клубники, и черешни, особенно если речь идет про заморские варианты, может вызывать аллергическую реакцию», — сказал Поляков.
Чем может быть опасна клубника и черешня.
Диетолог также рассказал, чем может навредить клубника и черешня организму.
«В плане здоровья здесь в большей степени можно навредить, наверное, не самим продуктом, а тем, чем данный продукт обрабатывают, потому что часто, скажем так, для обработки той же самой клубники и черешни используются химические вещества. В итоге количество токсических веществ в организме может быть весьма высоким», — отметил Поляков.
Это, добавил он, может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта, вызвать состояние слабости, перепады настроений и ряд других моментов.
«Но первое, что страдает, это, конечно, желудочно-кишечный тракт», — подытожил Поляков.