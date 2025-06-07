Марочко: бойцы ВС РФ закрепились у Волчанска и не дают ВСУ контратаковать

Российские войска основательно укрепились на недавно занятых рубежах в районе Волчанска и Тихого в Харьковской области, эффективно препятствуя попыткам украинской армии восстановить контроль над утраченными территориями. Об этом рассказал военный аналитик Андрей Марочко.
«На данный момент противник еще пытается здесь контратаковать и пытается вернуть утраченные позиции», — цитирует военного эксперта ТАСС.
По его словам, российские солдаты прочно обосновались на этом участке и не позволяют противнику добиться желаемого.
Ранее Марочко сообщал о продвижении военнослужащих Вооруженных сил РФ вглубь обороны противника в Волчанске и Тихом, в результате чего были заняты несколько улиц и домов.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов не исключил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут вернуться в зону СВО.