Ранее президент РФ Владимир Путин на немецком языке обратился к гражданам Германии, предостерегая их от восхищения нацистами. Он напомнил им давний случай в канадском парламенте, когда там приветствовали овациями украинского нациста. Глава российского государства выразил уверенность, что в ФРГ много добропорядочных жителей, поэтому его слова будут услышаны.