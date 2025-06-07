Власти Германии демонстрируют признаки изменения своего подхода к украинскому конфликту после резкой реакции России. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
После того как канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность снятия ограничений на использование дальнобойного оружия против России, отношения между странами обострились.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это опасной эскалацией, а Дмитрий Медведев охарактеризовал Германию как врага. Заместитель председателя Совета безопасности посоветовал поддерживающей неонацистов Европе не забывать о поражении гитлеровской Германии.
Как пишет издание, в Германии серьезно восприняли отрицательную реакцию РФ на слова Мерца. Внимание китайских аналитиков привлекла речь министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Он подчеркнул необходимость более реалистичной оценки ситуации и отметила, что победить Россию как ядерную державу невозможно.
Ранее президент РФ Владимир Путин на немецком языке обратился к гражданам Германии, предостерегая их от восхищения нацистами. Он напомнил им давний случай в канадском парламенте, когда там приветствовали овациями украинского нациста. Глава российского государства выразил уверенность, что в ФРГ много добропорядочных жителей, поэтому его слова будут услышаны.