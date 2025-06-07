Юрист предупредил об ответственности за убийство животных в Куйбан-байрам

«Убийство и разделка животных разрешены только в специализированных цехах, где соблюдаются все санитарные требования. Проведение подобных процедур на улице или во дворе противоречит российскому законодательству», — пояснил Крохин в беседе с «Ридусом». Кроме того, подобные действия могут трактоваться как незаконное проведение религиозного ритуала и привести к возникновению конфликта.