Юрист предупредил об ответственности за убийство животных в Куйбан-байрам

Празднование Курбан-байрама возле многоэтажек нарушает санитарные нормы.
Разделка крупного рогатого скота во дворах многоквартирных домов во время празднования Курбан-байрама является грубым нарушением санитарных норм и общественного порядка. Об этом сообщил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
«Убийство и разделка животных разрешены только в специализированных цехах, где соблюдаются все санитарные требования. Проведение подобных процедур на улице или во дворе противоречит российскому законодательству», — пояснил Крохин в беседе с «Ридусом». Кроме того, подобные действия могут трактоваться как незаконное проведение религиозного ритуала и привести к возникновению конфликта.
Юрист отметил, что подобные поступки влекут за собой административную ответственность. В случае обнаружения фактов разделки коровы или иного животного на территории жилого дома следует незамедлительно сообщить об этом в полицию. Правоохранительные органы обязаны оперативно прибыть по вызову и пресечь противоправные действия.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление мусульманам страны по случаю Курбан-байрама, подчеркнув важную роль этого праздника в укреплении духовных и культурных традиций. Глава государства отдельно отметил вклад мусульманских организаций России в развитие общества. По словам Путина, представители исламского сообщества активно участвуют в общественной жизни, способствуют воспитанию подрастающего поколения, поддерживают семейные ценности, а также реализуют различные культурные, образовательные и благотворительные проекты.