Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги

«Несмотря на то, что они осуждены за военные преступления, отношение со стороны сотрудников к ним такое же (как ко всем заключенным — ред.). Но они состоят на особом контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН», — заявил РИА Новости старший оперуполномоченный ФСИН России, служащий в колонии.