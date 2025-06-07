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Осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги

Пожизненно осужденные украинские боевики шьют куртки и читают книги.

Источник: © РИА Новости

МОРДОВИЯ, 7 июн — РИА Новости. Украинские боевики, за свои военные преступления осужденные на пожизненное заключение, шьют куртки и читают книги, передает корреспондент РИА Новости, посетивший исправительную колонию особого режима № 1 УФСИН по республике Мордовия.

«Несмотря на то, что они осуждены за военные преступления, отношение со стороны сотрудников к ним такое же (как ко всем заключенным — ред.). Но они состоят на особом контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН», — заявил РИА Новости старший оперуполномоченный ФСИН России, служащий в колонии.

Он объяснил, что особый контроль обусловлен тем, что подобные боевики проходили военную подготовку, обладают навыками ведения боя. Всего в колонии содержится семеро осужденных боевиков. «В нашем учреждении конфликтных ситуаций между осужденными украинцами и другими осужденными не было допущено. Их размещение по камерам строится в соответствии с совместимостью, морально-психологической обстановкой», — заверил он.

Подъем в колонии — в 6 часов утра, после этого — завтрак и выход на работу. Предусмотрена также часовая прогулка в небольшом дворике, где есть турник для физических упражнений. В остальное время заключенные работают в швейном цеху, за что получают зарплату. В свободное время можно брать книги в библиотеке, читать их в камере.

«В данный момент мы шьем такие вот спины, она потом идет на сборку, их собирают в курточки… Я шью 50−60 штук (за смену — ред.)», — рассказал РИА Новости осужденный боевик, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис. По его словам, профессии он обучался две недели, а теперь оттачивает свои способности на практике.

А во время прогулок он вспоминает о доме, признался Кирис.

В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса 1998 года рождения к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками Нацгвардии Украины Кирис обстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Свой срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия.

Денис Рашпля расстрелявший 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя весной 2022 года осужден на пожизненное заключение по ст. 356 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и ст. 105 ч. 2 «Убийство», ст. 30 «Покушение на убийство».