В Москве изменились правила получения статуса предпенсионера

Ранее сообщалось, что размер пенсионных выплат за выслугу лет у отдельных категорий граждан Российской Федерации способен превышать отметку в 50 тысяч рублей. Подобного рода выплаты положены сотрудникам силовых структур, представителям вооруженных сил и государственным служащим. Для получения пенсионного обеспечения за выслугу лет необходимо обладать стажем от 20 лет, если речь идёт о военнослужащих. В случае смешанного стажа, его общая продолжительность должна составлять не менее 25 лет, при этом, большая часть должна быть отдана службе. Для гражданских служащих минимальный стаж составляет 15 лет.