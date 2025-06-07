В Москве изменились правила получения статуса предпенсионера

Теперь получить статус предпенсионера в столице смогут только те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. Москвичам, достигшим указанного возраста начиная с 1 января 2025 года, данный статус присваиваться не будет.
Депутат заверил, что жители столицы, уже получившие статус предпенсионера, сохранят все положенные им меры поддержки вплоть до выхода на пенсию.
Ранее сообщалось, что размер пенсионных выплат за выслугу лет у отдельных категорий граждан Российской Федерации способен превышать отметку в 50 тысяч рублей. Подобного рода выплаты положены сотрудникам силовых структур, представителям вооруженных сил и государственным служащим. Для получения пенсионного обеспечения за выслугу лет необходимо обладать стажем от 20 лет, если речь идёт о военнослужащих. В случае смешанного стажа, его общая продолжительность должна составлять не менее 25 лет, при этом, большая часть должна быть отдана службе. Для гражданских служащих минимальный стаж составляет 15 лет.