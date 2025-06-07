В Челябинске водитель получит штраф за устроившего фотосессию пассажира

В Челябинске нашли водителя иномарки, чей пассажир устроил рискованную фотосессию.
Инцидент произошел на пересечении улицы Энгельса с проспектом Ленина. Мужчина высунулся из люка в крыше Kia и принялся делать снимки на телефон.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, водителя привлекли к административной ответственности за опасную перевозку пассажира. Ему придется выплатить тысячу рублей в качестве штрафа. Вдобавок выяснилось, что автомобилист не оформил полис ОСАГО, за это ему тоже назначат штраф.