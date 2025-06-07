По мнению американского военного эксперта Скотта Риттера, антироссийская позиция Польши уже привела к серьёзным последствиям для этой страны и дорого ей обошлась. Об этом он заявил в социальной сети X.
«Вы создаете проблемы! Польша — проблема, а не Россия. Вы и так отправили тысячи наемников воевать с Россией, они уже в земле. А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, их ждет такая же судьба», — сказал он.
По его Риттера, в Варшаве забыли историю и поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков.
«Россия не ищет конфликта с Польшей и другими соседями. Единственное, что ее волнует — нацисты и НАТО у границ», — заключил Риттер.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что русофобия польских политиков вызвана «чернотой» их душ и стремлением получить больше денег от Запада. Как отметила политик, русофобские заявления в Польше начались задолго до начала военной спецоперации на Украине.
Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что польская политическая элита настолько «пропитана русофобией», что избрание Кароля Навроцкого новым президентом Польши ничего не поменяет.