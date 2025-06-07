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В Приморье спасли подростка, проглотившего булавку

Врачи в Приморье спасли подростка, случайно проглотившего портновскую булавку; операция прошла успешно, сообщил в субботу в своем Telegram-канале Минздрав региона.

Врачи в Приморье спасли подростка, случайно проглотившего портновскую булавку; операция прошла успешно, сообщил в субботу в своем Telegram-канале Минздрав региона.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на среду в приморском поселке Славянка, куда выехали специалисты краевой детской клинической больницы № 1 и регионального центра медицины катастроф.

Поводом для экстренного выезда стала срочная помощь подростку, случайно проглотившему портновскую булавку. Операция по извлечению инородного тела прошла успешно, говорится в сообщении.

Врачи пояснили, что транспортировать таких пациентов нельзя: инородное тело может сместиться и повредить внутренние органы.

Пост сопроводили видео операции по извлечению «инородного предмета из тела человека».