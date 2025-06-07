Глава ФБР заявил о серьезном прорыве в следствии по сокрытию создания Covid

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что в расследовании дела по сокрытию происхождения коронавируса произошел существенный прорыв — изъяты несколько мобильных телефонов, в том числе бывшего главного эпидемиолога США Энтони Фаучи, пишет New York Post со ссылкой на подкаст The Joe Rogan Experience журналиста Джо Рогана.
«ФБР изначально не смогло найти ни одно из устройств, которыми Фаучи пользовался в начале пандемии в 2020 году, они (устройства, — прим. ред.) обнаружены всего несколько дней назад», — рассказал Патель журналисту.
Однако информация на телефонах может быть и не очень существенной, но их обнаружение — уже прорыв, добавил он.
Издание отмечает, что Фаучи был помилован Джо Байденом за несколько дней до инаугурации действующего президента США Дональда Трампа. Однако потом американский лидер назвал «недействительным» помилование Фаучи Байденом.
ФБР и ЦРУ утверждали, что Covid-19, вероятно, произошел в результате утечки из лаборатории, подчеркивает автор материала.
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