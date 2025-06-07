Врачи запретили добавлять в окрошку колу вместо кефира или кваса

Использование сладкой газировки, такой как кока-кола, в качестве основы для окрошки может серьезно навредить организму. Об этом сказал в интервью aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
По мнению специалиста, подобные кулинарные эксперименты, которые не имеют ничего общего с классическим рецептом, могут быть опасны для здоровья.
«Сладкие газированные напитки, в том числе диетические, не стоит употреблять ни отдельно, ни тем более в сочетании с продуктами питания. Быстрые жидкие углеводы из газировки моментально усваиваются, вызывают скачки сахара и перегружают организм», — объяснил специалист.
Он также подчеркнул, что даже газировка без сахара не является полностью безопасной, поскольку большинство заменителей сахара обладают своими побочными эффектами.
«Заправлять окрошку колой или диетической пепси — странная история. Кроме того, сахарозаменители, которые используются в сладкой газированной воде, практически все не являются абсолютно безопасными — у каждого из них есть свой профиль побочных эффектов», — подытожил Поляков.
Ранее эксперт сказал, что в стремлении найти необычную альтернативу традиционным ингредиентам вроде кваса или кефира, некоторые прибегают к экзотическим вариантам заправки окрошки, что может быть небезопасно.
В странах Юго-Восточной Азии похожее на окрошку блюдо употребляют с кокосовым молоком, добавляя пряно-острые соусы, отметил Антон Поляков.