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Одну из улиц в Астане перекроют для проезда

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра.

Источник: EL.kz

В связи с этим, с 7 по 10 июня будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

В акимате столицы попросили с пониманием отнестись к этим изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.