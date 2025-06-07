Одну из улиц в Астане перекроют для проезда

В связи с этим, с 7 по 10 июня будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
В акимате столицы попросили с пониманием отнестись к этим изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.