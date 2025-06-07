Стало известно, чем занимаются осужденные украинские боевики в колонии

«В данный момент мы шьем такие вот спины, она потом идет на сборку, их собирают в курточки… Я шью 50−60 штук (за смену — ред.)», — рассказал осужденный, экс-сержант нацгвардии Украины Евгений Кирис. По его словам, профессию освоил за две недели. На прогулках он вспоминает о доме.