Стало известно, чем занимаются осужденные украинские боевики в колонии

Украинские боевики, осужденные на пожизненное заключение за военные преступления, занимаются пошивом курток и чтением книг, передает корреспондент РИА Новости, посетивший ИК особого режима № 1 УФСИН по Мордовии.
Несмотря на осуждение за военные преступления, отношение персонала к ним такое же, как ко всем заключенным. Но они состоят на особом контроле как у администрации колонии, так и у руководства ФСИН, заявил старший оперуполномоченный ФСИН.
Он пояснил, что особый контроль связан с военной подготовкой боевиков и их боевыми навыками. Всего в колонии содержатся семеро таких осужденных. Конфликтов между украинскими и другими заключенными не зафиксировано, и их размещение по камерам учитывает совместимость и психологическую обстановку.
Распорядок дня включает подъем в 6 утра, завтрак и работу. Предусмотрена часовая прогулка во дворике с турником. Основное время заключенные работают в швейном цеху за зарплату. В свободное время доступны книги из библиотеки.
«В данный момент мы шьем такие вот спины, она потом идет на сборку, их собирают в курточки… Я шью 50−60 штук (за смену — ред.)», — рассказал осужденный, экс-сержант нацгвардии Украины Евгений Кирис. По его словам, профессию освоил за две недели. На прогулках он вспоминает о доме.
В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса (1998 г. р.) к пожизненному сроку. По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе он с другими боевиками обстрелял три машины с беженцами, убив четверых. Срок отбывает в мордовской колонии особого режима.