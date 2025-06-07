Новый терминал иркутского аэропорта откроют 11 июня

Новый терминал иркутского аэропорта откроют в ближайшую среду, 11 июня. Об этом в своих соцсетях рассказала генеральный директор одной из крупных строительных компаний города. Подтвердили информацию и в пресс-службе воздушной гавани.
«Вопрос о строительстве нового терминала постоянно откладывался, поскольку в последние десять лет планировалось построить новый аэропорт в другом месте — и, вроде как, зачем строить дополнительный терминал, если скоро переезжать? — говорится в сообщении. — Тем временем годы шли, пассажиропоток за 10 лет увеличился в 4 раза — а функционировал по-прежнему один терминал. Наконец, было принято решение построить ещё один терминал, который построили меньше чем за год».
Напомним, терминал был готов ещё в прошлом году, но Восточно-Сибирская транспортная прокуратура подала иск в суд из-за того, что терминал построен с отступлением от изначального техзадания. На время разбирательств действовал запрет на запуск объекта. Это решение в конце мая отменил Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.