Новый терминал иркутского аэропорта откроют 11 июня

«Вопрос о строительстве нового терминала постоянно откладывался, поскольку в последние десять лет планировалось построить новый аэропорт в другом месте — и, вроде как, зачем строить дополнительный терминал, если скоро переезжать? — говорится в сообщении. — Тем временем годы шли, пассажиропоток за 10 лет увеличился в 4 раза — а функционировал по-прежнему один терминал. Наконец, было принято решение построить ещё один терминал, который построили меньше чем за год».