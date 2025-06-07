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Хирург Алиева перечислила операции, которая пережила Алла Пугачева

Из-за чрезмерной подтяжки кожи лица у российской певицы Аллы Пугачевой изменилось положение ушей. Об этом сообщила пластический хирург Дженнет Алиева. Она перечислила хирургические вмешательства, которые, по ее мнению, перенесла Примадонна.

Уши Пугачевой «уехали» из-за чрезмерного натяжения кожи лица.

Из-за чрезмерной подтяжки кожи лица у российской певицы Аллы Пугачевой изменилось положение ушей. Об этом сообщила пластический хирург Дженнет Алиева. Она перечислила хирургические вмешательства, которые, по ее мнению, перенесла Примадонна.

«Почему уши “уехали” к подбородку? Этот эффект связан с тем, что в области мочек ушей было выполнено перетягивание кожи в нижней трети лица. Такой прием зачастую используют для борьбы с брылями и провисаниями кожи, особенно при деформационном типе старения лица… В данном случае врачи пытались устранить признаки старения, проведя так называемую подтяжку лица», — пояснила Алиева в разговоре с Life.ru.

Эксперт отметила, что у певицы наблюдаются последствия сразу нескольких процедур: классической подтяжки лица (фейслифтинга), платизмопластики (коррекции мышц шеи для устранения «двойного подбородка») и фронтотемпорального лифтинга (подтяжки лба и височной области). Обычно эти операции выполняют для омоложения лица и придания ему более свежего вида. Однако хирург подчеркнула, что чрезмерное натяжение кожи может привести к неестественному результату и даже ухудшить внешний вид.

По мнению специалиста, несмотря на некоторые нюансы после вмешательств, Пугачева сохраняет свою привлекательность и харизму. Алиева также напомнила, что подобные операции требуют высокой квалификации и осторожности со стороны врачей, чтобы сохранить естественную гармонию черт лица.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что Министерство юстиции России не внесло певицу Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов в силу ее давних позитивных взаимоотношений с представителями власти. По словам Милонова, артистка всегда умела находить общий язык с чиновниками различных уровней, что, по его мнению, могло повлиять на решение ведомства.