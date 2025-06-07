Хирург Алиева перечислила операции, которая пережила Алла Пугачева

«Почему уши “уехали” к подбородку? Этот эффект связан с тем, что в области мочек ушей было выполнено перетягивание кожи в нижней трети лица. Такой прием зачастую используют для борьбы с брылями и провисаниями кожи, особенно при деформационном типе старения лица… В данном случае врачи пытались устранить признаки старения, проведя так называемую подтяжку лица», — пояснила Алиева в разговоре с Life.ru.