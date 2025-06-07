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Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 36 дронов ВСУ в небе над Россией

Российские военные сбили украинские беспилотники над территориями Московского региона, а также Калужской, Курской, Смоленской и Брянской областей.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью системы ПВО перехватили и сбили в небе над регионами России 36 беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что дроны противника уничтожались над территориями Московского региона, а также Калужской, Курской, Смоленской и Брянской областей.

Другие детали атаки противника не раскрываются.

В ночь на 7 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации БПЛА, летевшего в сторону российской столицы.