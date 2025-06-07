Более 14 тысяч человек пострадали во время жертвоприношений в Турции

Ключевая часть Курбан-байрама — жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана (можно еще верблюда, корову, буйвола или козу), вспоминая о подвиге пророка Ибрагима. При этом у обряда есть строгие правила. Если в жертву приносят верблюда, ему должно быть пять лет. Крупный рогатый скот (корова, буйвол) должен быть двухгодовалым, а овцы — годовалыми. У животных не должно быть болезней и серьезных недостатков, портящих мясо. При этом верблюда можно заколоть за семерых человек. Но если позволяют средства, лучше принести в жертву семь овец — по овце на верующего.