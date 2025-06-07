Более 14 тысяч человек пострадали во время жертвоприношений в Турции

В первый день праздника Курбан-байрам в Турции за медицинской помощью обратились более 14 тысяч человек, получивших травмы при забое жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в своем аккаунте в соцсети X.
По его данным, 7 июня в больницы поступили 14 372 пострадавших, в том числе 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье. Мемишоглу подчеркнул, что закалывать животных должны только обученные специалисты, чтобы избежать подобных происшествий.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных мусульманских праздников, знаменующий окончание хаджа. В этом году он начался 6 июня. Традиционно верующие совершают обряд жертвоприношения, вспоминая испытание пророка Ибрахима (Авраама), которому было велено принести в жертву сына, но в последний момент Всевышний разрешил заменить жертву на барана.
Ключевая часть Курбан-байрама — жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана (можно еще верблюда, корову, буйвола или козу), вспоминая о подвиге пророка Ибрагима. При этом у обряда есть строгие правила. Если в жертву приносят верблюда, ему должно быть пять лет. Крупный рогатый скот (корова, буйвол) должен быть двухгодовалым, а овцы — годовалыми. У животных не должно быть болезней и серьезных недостатков, портящих мясо. При этом верблюда можно заколоть за семерых человек. Но если позволяют средства, лучше принести в жертву семь овец — по овце на верующего.
Напомним, годом ранее в первый день праздника ранение получили 16 тысяч человек. Тогда больше всего пострадавших было зарегистрировано в столице Турции Анкаре, там травмы в первый день Курбан-байрама получили 1 274 человека. Еще 840 человек обратились за помощью к медикам с травмами, полученными в процессе забоя животных, в Стамбуле, 416 — в Измире.
Прежде президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник «служит единению», а также «дарит верующим радость приобщения» к наследию предков. Путин также отметил активность мусульманских организаций, которые «созидательно участвуют в жизни» России и уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, а также принимают инициативы в сфере культуры, просвещения и образования.