Джерелиевский: США за счет Киева испытали Abrams в новых боевых условиях

Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал главную причину, по которой Соединенные Штаты в свое время поставили киевскому режиму танки Abrams. Как он пояснил aif.ru, украинский конфликт для Вашингтона — это в первую очередь возможность испытать вооружение в новых условиях полномасштабных боев.
Как сообщалось, российские бойцы захватили в Сумской области военную технику ВСУ, среди которой было два подбитых танка M1 Abrams.
«31 Abrams, переданный Украине, — достаточно репрезентативная группа, и при этом это меньше батальона, то есть отправлять под них ремонтные подразделения едва ли есть смысл… Но указанного количества машин для испытаний в боевых новых условиях вполне достаточно», — отметил Джерелиевский.
Джерелиевский пояснил, что Abrams ранее использовали в условиях Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, а на Украине ярко проявились всего его недостатки.
В итоге, констатировал эксперт, американцы сделали выводы, и на их основе приняли программу по модернизации танка.
Мотивом передачи техники также мог быть политический.
«Реализовав поставки Abrams, США, скажем так, подтолкнули немцев к поставкам Украине Leopard, ведь Берлин достаточно долго сопротивлялся… Но, думаю, все же, если бы у американцев не было бы желания испытать свои танки в условиях современного боя, то они бы Киеву ничего, скорее всего, не отправили», — отметил Джерелиевский.
Кроме того, уверен эксперт, поставки Abrams киевскому режиму являются хорошей возможностью избавиться от устаревающего вооружения, которое хранить слишком дорого.
«В украинском же конфликте его можно не только утилизировать, но и даже какие-то деньги получить по программе оказания помощи Киеву», — подытожил Джерелиевский.
Ранее Джерелиевский рассказал, как ВС РФ используют захваченные Abrams.