Джерелиевский: США за счет Киева испытали Abrams в новых боевых условиях

«Реализовав поставки Abrams, США, скажем так, подтолкнули немцев к поставкам Украине Leopard, ведь Берлин достаточно долго сопротивлялся… Но, думаю, все же, если бы у американцев не было бы желания испытать свои танки в условиях современного боя, то они бы Киеву ничего, скорее всего, не отправили», — отметил Джерелиевский.