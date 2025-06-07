Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

Сегодня во многих городах и районах Башкирии проходят очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно купить натуральные, свежие продукты местного производства. Об этом сообщили в пресс-службу министерства торговли и услуг региона.
В общей сложности, с 6 по 8 июня будет организовано 50 ярмарочных площадок в 33 городах и районах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Так, например, в Уфе ярмарки будут работать сегодня и завтра на ул. Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта, сообщал ранее Башинформ.