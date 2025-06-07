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DM: новый штамм Covid «Нимбус» может вызвать волну заболеваемости уже летом

«Нимбус» произошел от «Омикрона», пишет издание.

Новый штамм коронавируса «Нимбус» может вызвать всплеск заболеваемости уже летом, а точнее — в ближайшие пару недель, пишет Daily Mail со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Уточняется, что «Нимбус» произошел от «Омикрона», он уже распространился в Китае и Сингапуре.

«Процент людей с положительным результатом теста на Covid вырос до самого высокого уровня в этом году и уже на 97 процентов выше, чем уровень, зафиксированный в марте», — говорится в материале.

По словам профессора Лоуренса Янга, вирусолога из Уорикского университета, всплеск заболеваемости может произойти именно летом из-за теплой, влажной погоды и тесного контакта людей.

Он также добавил, что «Нимбус» может обладать повышенной способностью уклоняться от иммунной системы, что делает его наиболее опасным.

Новый штамм не особо отличается в проявлениях от предыдущих — он вызывает усталость, лихорадку, мышечную боль и боль в горле, подчеркивается в материале.

Ранее глава ФБР заявил о серьезном прорыве в следствии по сокрытию создания Covid.