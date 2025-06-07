В Краснодаре назвали причину подорожания картофеля в два раза

По данным Краснодарстата, средняя стоимость одного килограмма картофеля в регионе в 2024 году составляла 54 рубля, тогда как в 2025 году цена достигла 102 рублей. Жители края также отмечают заметный рост цен на косточковые культуры: абрикосы, черешню, вишню и сливу. В ведомстве пояснили, что почти двукратное подорожание картофеля связано с завершением запасов прошлогоднего урожая и поступлением на рынок нового молодого картофеля, который традиционно стоит дороже.