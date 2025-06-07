В Краснодаре назвали причину подорожания картофеля в два раза

Картофель подорожал точно так же, как и другие овощи.
В Краснодарском крае зафиксирован значительный рост цен на фрукты, ягоды и овощи (в том числе — на картофель), сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. По информации ведомства, подорожание связано с увеличением стоимости удобрений, топлива и расходов на хранение продукции, что напрямую отразилось на отпускных, а затем и розничных ценах.
«Динамика цен на абрикос, черешню, персик, вишню, отдельные сорта сливы, а также на картофель и другую плодово-ягодную продукцию в большей мере связана с увеличением затрат на закладку насаждений, удобрения, средства защиты растений, обслуживание фруктохранилищ, энергоносители, оплату труда, горюче-смазочные материалы и транспортные расходы», — отметили в министерстве. Сообщение передает ТАСС.
По данным Краснодарстата, средняя стоимость одного килограмма картофеля в регионе в 2024 году составляла 54 рубля, тогда как в 2025 году цена достигла 102 рублей. Жители края также отмечают заметный рост цен на косточковые культуры: абрикосы, черешню, вишню и сливу. В ведомстве пояснили, что почти двукратное подорожание картофеля связано с завершением запасов прошлогоднего урожая и поступлением на рынок нового молодого картофеля, который традиционно стоит дороже.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить такие объемы производства картофеля, которые позволят удовлетворить потребности как самой страны, так и России. По словам Лукашенко, в последнее время участились обсуждения возможного дефицита картофеля, и эта тема приобрела особую актуальность после недавнего совещания у президента России Владимира Путина, в ходе которого была озвучена шутка в адрес ситуации с картофелем.