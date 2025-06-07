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Глава Башкирии рассказал о фестивале игрушек «Айда играть» в Уфе

Радий Хабиров прокомментировал открытие фестиваля игрушек.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал открытие фестиваля игрушек «Айда играть». Он отметил, что в республике появляется все больше производителей игр и игрушек.

Руководитель региона отметил, что игрушки — это не баловство, а то, что делает детей счастливыми. Важно, чтобы они приносили пользу, развивали и были доступными.

— У нас появляется все больше производителей игрушек и игр. Только в Башкортостане их — более 80. Сегодня мы обсудим, как еще мы можем их поддержать, — сообщил Хабиров.

Глава напомнил, что фестиваль продлится до 9 июня, организаторы подготовили большую программу для взрослых и детей.

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