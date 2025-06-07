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В питьевой воде уральцев обнаружили железо и марганец

В Роспотребнадзоре назвали главные загрязнители водопроводной воды.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В 2024 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области изучили 52 тысячи проб водопроводной воды в домах уральцев.

Основными загрязнители питьевой воды названы железо и марганец. Повышенное содержание этих элементов зафиксировано в более половины проб. Также в пробах обнаружены алюминий и хлорорганические соединения.

В восточных районах Свердловской области жители региона часто пользуются водой из скважин с повышенным содержанием лития, брома, бора, сульфатов, натрия и хлорида.

— В некоторых подземных источниках питьевой воды есть избыток солей кальция и повышенная жесткость, — отмечено в докладе Роспотребнадзора.

Из 52 873 проб питьевой водопроводной воды 6 708 проб не соответствуют санитарным правилам. Водопроводная вода в Свердловской области стала хуже по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Уровень паразитологических показателей не изменился.