В питьевой воде уральцев обнаружили железо и марганец

В 2024 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области изучили 52 тысячи проб водопроводной воды в домах уральцев.
Основными загрязнители питьевой воды названы железо и марганец. Повышенное содержание этих элементов зафиксировано в более половины проб. Также в пробах обнаружены алюминий и хлорорганические соединения.
В восточных районах Свердловской области жители региона часто пользуются водой из скважин с повышенным содержанием лития, брома, бора, сульфатов, натрия и хлорида.
— В некоторых подземных источниках питьевой воды есть избыток солей кальция и повышенная жесткость, — отмечено в докладе Роспотребнадзора.
Из 52 873 проб питьевой водопроводной воды 6 708 проб не соответствуют санитарным правилам. Водопроводная вода в Свердловской области стала хуже по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Уровень паразитологических показателей не изменился.