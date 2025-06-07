Духов день — 2025: история, традиции и где отметить в Москве

Какая погода в Духов день — такая будет и все лето. Если в Духов день идет дождь — будет много грибов. Нельзя смотреть на свое отражение в воде — можно потерять любовь. В этот день особенно активно действует нечистая сила, поэтому нельзя купаться в водоемах. Если в Духов день повесить на березу ленточку и загадать желание — оно сбудется.