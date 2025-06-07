В Омске спасатели сняли с дерева 14-летнего подростка

Вчера, 6 июля, школьник гулял во дворе со своей одноклассницей. Неожиданно подростки услышали мяуканье в дерева. Школьник решил спасти кошку и полез на дерево. В итоге кошка благополучно спрыгнула с дерева сама и убежала, а вот юный спасатель оказался на высоте семи метров, с которой не смог спуститься сам.