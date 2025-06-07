В Омске спасатели сняли с дерева 14-летнего подростка

В Центральном округе Омска спасателям пришлось эвакуировать с дерева 14-летнего подростка. Он залез туда, чтобы спасти кошку, и не смог вернуться.
Вчера, 6 июля, школьник гулял во дворе со своей одноклассницей. Неожиданно подростки услышали мяуканье в дерева. Школьник решил спасти кошку и полез на дерево. В итоге кошка благополучно спрыгнула с дерева сама и убежала, а вот юный спасатель оказался на высоте семи метров, с которой не смог спуститься сам.
Подруга героя вовремя сориентировалась и набрала 101.
«Сотрудники пожарно-спасательной части № 35 МЧС России по трехколенной лестнице поднялись к подростку и спустили с дерева. Помощь врачей не понадобилась», — рассказали в ГУ МЧС по Омской области.
Спасатели предложили парню после школы поступить в ведомственный вуз и прийти на службу в МЧС — такие парни там нужны.
Ранее мы писали, что 13-летнего подростка в Омске эвакуировали из теремка.