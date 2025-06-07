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Власти Таиланда решили сохранить 60-дневный безвизовый въезд для россиян

Правительство Таиланда приняло решение сохранить 60-дневный безвизовый въезд для граждан России.

Правительство Таиланда приняло решение сохранить 60-дневный безвизовый въезд для граждан России. Об этом сообщила глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатхайбун.

По ее словам, власти решили не пересматривать срок безвизового режима для российских туристов. С 2024 года россияне могут въезжать в Таиланд на срок до 60 дней, напомнила руководитель ТАТ.

Ранее была информация, что Таиланд может сократить безвизовый срок для россиян до 30 дней.

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