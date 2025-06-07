В Красноярском крае была незаконно приватизирована ценная недвижимость

В Красноярском крае прокуратура успешно пресекла незаконную приватизацию земельного участка в Краснотуранском районе. Арбитражный суд признал сделку недействительной.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2023 году администрация района продала комплекс из шести нежилых помещений и здания общей площадью 775 кв. метров вместе с земельным участком площадью около 15 тысяч квадратных метров местному предпринимателю за 3 миллиона рублей.
Однако сделка вызвала подозрения у прокуратуры, которая провела проверку. Выяснилось, что оценка рыночной стоимости недвижимости была проведена без участия независимых экспертов и содержала серьезные ошибки. Стоимость активов была занижена примерно на 900 тысяч рублей, а земля, имеющая кадастровую стоимость 3,8 миллиона рублей, была продана всего за 1,1 миллиона. Кроме того, оценщик не учел наличие сетей водоснабжения и электричества, что могло существенно увеличить цену, а два из помещений вовсе не были оценены. Отчет об оценке не был подписан квалифицированным специалистом.
Собранные материалы позволили прокуратуре обратиться в Арбитражный суд, который признал сделку недействительной и обязал индивидуального предпринимателя вернуть недвижимость в муниципальную собственность.
В прокуратуре отметили, что контракт с экспертной организацией был заключен в феврале 2023 года. Генеральный директор фирмы сам составил отчет об оценке земли от имени своей подчиненной, несмотря на то что в 2021 году он был лишен права заниматься оценочной деятельностью на три года за нарушения законодательства. В его отношении также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.