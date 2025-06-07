В Красноярском крае была незаконно приватизирована ценная недвижимость

Однако сделка вызвала подозрения у прокуратуры, которая провела проверку. Выяснилось, что оценка рыночной стоимости недвижимости была проведена без участия независимых экспертов и содержала серьезные ошибки. Стоимость активов была занижена примерно на 900 тысяч рублей, а земля, имеющая кадастровую стоимость 3,8 миллиона рублей, была продана всего за 1,1 миллиона. Кроме того, оценщик не учел наличие сетей водоснабжения и электричества, что могло существенно увеличить цену, а два из помещений вовсе не были оценены. Отчет об оценке не был подписан квалифицированным специалистом.