Украинские военные в середине августа 2024 года жестоко расправились с пожилой женщиной. Об этом рассказала Светлана Ильина, дочь погибшей жительницы.
По словам женщины, знакомый обнаружил в доме тело ее матери с пулевыми ранениями. Ильина уточнила, что убийство произошло в период, когда подразделения Вооруженных сил Украины вошли в село Черкасское Поречное.
— Ей было 72 года. Она не представляла для них никакой угрозы, — заявила Ильина.
Она также отметила, что тело матери находилось в комнате, где стояли фотографии ее брата-полицейского и племянника, служившего в ВДВ, на которых они были запечатлены в служебной форме, говорится в Telegram-канале члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что попавшие в плен в Курской области бойцы ВСУ рассказывают, что им поступал приказ убивать русскоязычное население региона.
Украинский военнопленный Евгений Полторацкий во время допроса рассказал, что ВСУ даже не считают нужным эвакуировать раненых, оставляя их без помощи.