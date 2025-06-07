Врач рассказала, сколько черешни можно съесть в день без вреда для здоровья

Между тем, на 1 кг черешни в среднем приходится более 500 килокалорий, а в чашке скрывается до 15 г углеводов. Избыток черешни (более 400г/день) негативно сказывается на процессе снижения массы тела при ожирении, отмечает собеседница Life.ru. Кроме того, даже небольшое количество черешни (5−10 штук) может вызвать вздутие, диарею и усугубить состояние человека при синдроме раздражённого кишечника.