Врач рассказала, сколько черешни можно съесть в день без вреда для здоровья

На химический состав плодов значительно влияет регион произрастания, отмечает эксперт. В среднем в 100 г черешни содержится 1,1 г белка, 0,4 г полиненасыщенных жиров, 10,6 г углеводов, 1,1 г пищевых волокон, 0,6 г органических кислот и 85,7 г воды.
По словам специалиста, черешня обладает многочисленными полезными свойствами: от противовоспалительных и антиоксидантных эффектов до тонкой регуляции липидного обмена, микробиома и замедления старения. Бытует мнение, что в сезон ягод необходимо наесться черешней на весь год, чтобы пополнить запас витаминов.
Мякоть плодов богата витаминами группы В, РР, витамином С, биотином, флавоноидными гликозидами, а также содержит соли железа, цинка и калия. Однако водорастворимые витамины не создают запасов в организме человека, и то лишнее, что вы употребили, выводится с мочой. Именно поэтому эти вещества трудно передозировать.
Софья Елиашевич.
Врач-диетолог, терапевт, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.
Между тем, на 1 кг черешни в среднем приходится более 500 килокалорий, а в чашке скрывается до 15 г углеводов. Избыток черешни (более 400г/день) негативно сказывается на процессе снижения массы тела при ожирении, отмечает собеседница Life.ru. Кроме того, даже небольшое количество черешни (5−10 штук) может вызвать вздутие, диарею и усугубить состояние человека при синдроме раздражённого кишечника.
«Это связано с высоким содержанием в черешне веществ группы FODMAP: ферментируемых (F) углеводов — олиго- (O), ди- (D) и моносахаридов (M), а также полиолов (P). К ним относятся лактоза, фруктоза, фруктаны, галактаны и сахарные спирты. В случае возникновения этих симптомов лучше отдать предпочтение клубнике», — рассказала диетолог.
В отношении любых фруктов и ягод действует правило: не оставляйте продукт на вечер. Лучше распределить лакомство в течение дня, на промежуточные приёмы пищи, когда вы максимально активны.
Ранее сообщалось, что черешня на прилавках Московской области продаётся по ценам, сопоставимым с экзотическими фруктами. За килограмм ранних ягод просят от 600 до 2500 рублей. Высокая стоимость связана с трудностями при транспортировке и высоким спросом. На прилавках преобладает импортная черешня из Ирана и Таджикистана, продукция из Узбекистана стоит около 1500 рублей за килограмм. Редкий розовый сорт достигает 2500.