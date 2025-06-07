«Это самая суровая мера»: почетный юрист России прокомментировала арест редактора URA.RU

Тем не менее сегодня она применяется слишком часто, хотя существуют альтернативные меры: домашний арест, залог, запрет определенных действий. Она также подчеркнула, что человек до приговора суда считается невиновным и заслуживает более мягких условий содержания на период следствия. По словам Айвар, даже в пленуме Верховного суда РФ говорится, что человека надо брать под стражу только при крайней необходимости. В случае с Аллаяровым адвокат не исключила возможности изменения меры пресечения на более мягкую по ходу следствия, хотя такие случаи редки.