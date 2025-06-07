«Это самая суровая мера»: почетный юрист России прокомментировала арест редактора URA.RU

Айвар не исключила смягчения меры пресечения Аллаярову по ходу следствия.
Арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя, является самой суровой мерой пресечения. Об этом сообщила почетный юрист России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в разговоре с агентством.
«Вообще, это самая суровая мера пресечения, которая избирается только в случаях, когда лицо может скрыться от органов предварительного следствия, суда может препятствовать производству по уголовному делу и так далее», — пояснила Айвар в беседе с URA.RU, комментируя арест Аллаярова. По ее словам, данная мера в виде заключения под стражу, негуманна и зачастую необоснованна.
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Тем не менее сегодня она применяется слишком часто, хотя существуют альтернативные меры: домашний арест, залог, запрет определенных действий. Она также подчеркнула, что человек до приговора суда считается невиновным и заслуживает более мягких условий содержания на период следствия. По словам Айвар, даже в пленуме Верховного суда РФ говорится, что человека надо брать под стражу только при крайней необходимости. В случае с Аллаяровым адвокат не исключила возможности изменения меры пресечения на более мягкую по ходу следствия, хотя такие случаи редки.
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Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу. По данным следствия, он передал 20 тысяч рублей своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 1 в Екатеринбурге Андрею Карпову. Однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что таким образом дядя оговорил Дениса, рассчитывая на смягчение ответственности по собственному уголовному производству. Этим как раз решили воспользоваться сотрудники правоохранительным органов.
В итоге сегодня Ленинский районный суд заключил Дениса под стражу на два месяца до 4 августа включительно, а его дядю — под домашний арест. Руководство URA.RU расценивает происходящее как давление на средства массовой информации, учитывая профессиональный статус задержанного. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.