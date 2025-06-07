Эксперты фиксируют пик активности клещей в Приморском крае

В начале июня в Приморском крае отмечается пик активности клещей, который традиционно приходится на конец мая и продолжается весь июнь. Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, с начала эпидемического сезона в медицинские организации региона с жалобами на укусы клещей обратились 3736 человек, среди которых 981 ребёнок. Этот показатель на 3,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 2,7% превышает средний многолетний уровень.
Экспресс-диагностика проведена для 2687 клещей, снятых с людей, что составляет 71,9% от общего числа пострадавших. В семи экземплярах, собранных в Кавалеровском, Красноармейском муниципальных округах и Спасском городском округе, были обнаружены антиген и РНК вируса клещевого энцефалита. Кроме того, в 484 клещах выявлены боррелии, в двадцати семи — эрлихии, в шестнадцати — анаплазмы, а в шестистах шестидесяти трёх — риккетсии.
За текущий период зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Надеждинском районе, а также восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) среди жителей Владивостока, Артёма, Находки, Уссурийска, Кавалеровского и Шкотовского муниципальных округов.
В случае присасывания клеща рекомендуется как можно быстрее удалить его, желательно обратившись к врачу в травматологический пункт или в поликлинику по месту жительства. Снятого клеща следует поместить в плотно закрывающуюся ёмкость с влажной тканью или ватой на дне и как можно скорее доставить в лабораторию для экспресс-исследования.
Для предотвращения укусов специалисты советуют регулярно проводить само- и взаимоосмотры после посещения лесных массивов или работы на даче, чтобы своевременно обнаружить и удалить клещей. Рекомендуется использовать спортивную одежду, максимально закрывающую кожу, а также применять специальные репелленты для обработки манжет, воротников и поясов.