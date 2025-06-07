Эксперты фиксируют пик активности клещей в Приморском крае

В начале июня в Приморском крае отмечается пик активности клещей, который традиционно приходится на конец мая и продолжается весь июнь. Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, с начала эпидемического сезона в медицинские организации региона с жалобами на укусы клещей обратились 3736 человек, среди которых 981 ребёнок. Этот показатель на 3,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 2,7% превышает средний многолетний уровень.