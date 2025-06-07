Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу в связи с грозами и сильными ливнями, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, 7 июня погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, а также теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада.
«По западной половине республики ожидаются грозы, местами при грозах — сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что в отдельных районах скорость ветра может достигать 24 метров в секунду.
В субботу на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом.
Днем максимальная температура воздуха составит от +23 до +29°С, на юго-востоке — до +30..+32°С.