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Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в субботу

Синоптики прогнозируют, что в юго-восточных регионах страны воздух днем прогреется до +32°С.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 86% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу в связи с грозами и сильными ливнями, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 7 июня погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, а также теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада.

«По западной половине республики ожидаются грозы, местами при грозах — сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что в отдельных районах скорость ветра может достигать 24 метров в секунду.

В субботу на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с градом.

Днем максимальная температура воздуха составит от +23 до +29°С, на юго-востоке — до +30..+32°С.