Грозы и сильные ливни ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу в связи с грозами и сильными ливнями, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.