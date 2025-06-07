Благоустройство первой муниципальной штрафстоянки Владивостока обеспокоило горожан

Ранее во Владивостоке работали частные штрафстоянки, но бизнес оказался нерентабельным и частично коррумпированным. В 2025 году полномочия по эвакуации транспортных средств передали муниципалитету. Городские бригады также наделили полномочиями бороться с уклонистами от оплаты за использование платных парковочных зон — сотрудники «СГТ» смогут убирать с номерных знаков тряпки, медицинские маски и прочую защиту от автоматической системы контроля, а если номера скручены, то в колёса автомобиля будут вставлять блокираторы.