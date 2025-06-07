Благоустройство первой муниципальной штрафстоянки Владивостока обеспокоило горожан

Жители города в социальных сетях уже раскритиковали выбор места, так как специализированная стоянка будет находиться под окнами многоквартирного дома и вблизи социальных учреждений.
На расстоянии от штрафстоянки в 190 метрах находятся детский сад № 34, школа № 69 примерно в 350 метрах. На стоянку планируется эвакуация брошенного автохлама, который представляет опасность, если стоянку не будут охранять должным образом. Горожане высказывают подозрения, что действующие санитарные нормы допускают размещения стоянок такого рода вблизи от жилых домов и социальных учреждений.
Как уведомляют местные жители администрацию в чате мэра, они уже подготовили обращение в прокуратуру Приморского края с просьбой проверить законность расположения стоянки. Граждане подчёркивают, что об организации стоянки для брошенных транспортных средств их никто заблаговременно не уведомлял.
Благоустройство стоянки планируется завершить ориентировочно в третьем-четвертом квартале 2025 года. Планируется установка ограждения, системы освещения и камер для осуществления видеонаблюдения. Работами по благоустройству занимается муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», которое имеет полномочия эвакуировать транспортные средства — автохлам, а также транспортные средства, припаркованные с нарушениями ПДД.
Ранее во Владивостоке работали частные штрафстоянки, но бизнес оказался нерентабельным и частично коррумпированным. В 2025 году полномочия по эвакуации транспортных средств передали муниципалитету. Городские бригады также наделили полномочиями бороться с уклонистами от оплаты за использование платных парковочных зон — сотрудники «СГТ» смогут убирать с номерных знаков тряпки, медицинские маски и прочую защиту от автоматической системы контроля, а если номера скручены, то в колёса автомобиля будут вставлять блокираторы.