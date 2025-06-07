Пульмонолог напомнила о важности прочищать легкие каждому человеку

Цагараева также порекомендовала уделять особое внимание регулярной физической активности. По ее словам, занятия кардионагрузками на открытом воздухе способствуют усилению кровообращения и улучшению вентиляции легких. Также важно следить за техникой дыхания — оно должно быть глубоким и осуществляться через нос, что позволяет максимально задействовать легочную ткань. Кроме того, в рацион стоит добавить некоторые продукты для более эффективного восстановления.