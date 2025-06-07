Пульмонолог напомнила о важности прочищать легкие каждому человеку

Очищение легких является важной частью восстановительной терапии после болезней.
Легкие человека способны очиститься и без посторонней помощи, однако после перенесенных заболеваний им может понадобиться дополнительная поддержка. Об этом рассказала врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.
«После бронхита или пневмонии мокрота долго не уходит, дыхание остается затрудненным, а слабость не проходит. Это признаки того, что организм еще не восстановился [и ему нужна дополнительная помощь]», — сказала Цагараева в разговоре с «Известиями».
Пульмонолог отметила, что очищение легких является элементом восстановительного лечения и не может рассматриваться в качестве универсальной профилактической меры. При наличии хронических заболеваний дыхательной системы, например астмы или обструктивной болезни легких, любые процедуры допустимы исключительно под медицинским контролем.
Цагараева также порекомендовала уделять особое внимание регулярной физической активности. По ее словам, занятия кардионагрузками на открытом воздухе способствуют усилению кровообращения и улучшению вентиляции легких. Также важно следить за техникой дыхания — оно должно быть глубоким и осуществляться через нос, что позволяет максимально задействовать легочную ткань. Кроме того, в рацион стоит добавить некоторые продукты для более эффективного восстановления.
«Продукты с антиоксидантами — брокколи, шпинат, цитрусовые, гранаты — помогают выводить вредные вещества и уменьшать воспаление. Это особенно актуально для тех, кто бросил курить», — посоветовала врач-пульмонолог.