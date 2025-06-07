В Индии торжественно открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально ввел в эксплуатацию самый высокий железнодорожный мост в мире, построенный через реку Чинаб в регионе Джамму и Кашмир. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
Мост высотой 359 метров над руслом реки и 322 метра над ее средним уровнем стал ключевым звеном транспортной системы страны. Длина сооружения составляет 1,3 километра, а центральный пролет достигает 467 метров. Конструкция обладает повышенной сейсмостойкостью и выдерживает ветер до 74 метров в секунду.
Как отметил Моди, проект не только демонстрирует инженерное мастерство, но и способствует национальному единству, развитию туризма и транспортной инфраструктуры. Для строительства использовался уникальный кабельный кран, признанный самым длинным в мире.
Ранее сообщалось, что Моди может впервые за шесть лет пропустить саммит G7 в Канаде. Напряженные отношения между Нью-Дели и Оттавой стали причиной этого решения, сообщает India Today со ссылкой на источники.