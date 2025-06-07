Волгоградцам запретят посещать пляжи с животными и в ночное время

Проект документа предусматривает запрет посещения пляжей с домашними животными. Исключение — собаки-поводыри. Также запрещено появляться на пляже гражданам в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, владелец пляжа обязан будет ограничить доступ отдыхающих к зоне отдыха у воды в ночное время — в случае вступления в силу изменений, купание в этот период окажется под запретом.