В Совфеде предложили существенные изменения в оплате за капремонт

Он отметил, что данная мера создаст условия для перехода к цифровым форматам взаимодействия для тех из россиян, кто к этому уже готов. По мнению Шейкина, это повысит прозрачность и упростит расчеты для граждан. Сенатор также сообщил, что предлагается предоставить субъектам России полномочия самостоятельно устанавливать порядок формирования и применения данного механизма. Кроме того, при наличии согласия потребителя предусматривается возможность получения платежных документов в электронном виде.