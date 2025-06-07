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В Совфеде предложили существенные изменения в оплате за капремонт

В Совете Федерации (Совфед) РФ выступили с инициативой отменить требование региональных операторов о направлении счетов за капитальный ремонт исключительно в бумажном формате. Об этом рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Перевод квитанций за капремонт в электронный вид упростит расчеты для граждан, считают в Совфеде.

В Совете Федерации (Совфед) РФ выступили с инициативой отменить требование региональных операторов о направлении счетов за капитальный ремонт исключительно в бумажном формате. Об этом рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

«Целесообразно исключить обязанность региональных операторов направлять квитанции на капремонт исключительно в бумажном виде. При этом граждане, не выразившие согласие, продолжат получать документы в привычном бумажном формате», — сказал Шейкин. Его слова приводит ТАСС. Такие рекомендации содержатся в решении секции «Цифровая трансформация строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства».

Он отметил, что данная мера создаст условия для перехода к цифровым форматам взаимодействия для тех из россиян, кто к этому уже готов. По мнению Шейкина, это повысит прозрачность и упростит расчеты для граждан. Сенатор также сообщил, что предлагается предоставить субъектам России полномочия самостоятельно устанавливать порядок формирования и применения данного механизма. Кроме того, при наличии согласия потребителя предусматривается возможность получения платежных документов в электронном виде.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рекомендует сохранять квитанции об оплате коммунальных услуг дольше трех лет. По ее словам, такие документы могут служить значимым доказательством в судебных разбирательствах, подтверждая факт проживания, аренды недвижимости или осуществления выплат по алиментам, пишет «Царьград».