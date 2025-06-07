В Мариуполе сотрудники МВД выявили 39 нелегальных мигрантов

Сообщается, что силовики провели серию проверок по адресам, по которым расположены крупные строительные компании Мариуполя.
В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 215 иностранных граждан. В отношении 39 из них составили административные протоколы о нарушении правил пребывания в РФ. Также возбуждено четыре уголовных дела по факту подделки документов (ст. 327 УК РФ).
Напомним, ранее сообщалось, что в ГД внесли законопроект, отменяющий экзамен по русскому для мигрантов. Соответствующая мера позволит сократить временные и административные издержки при привлечении необходимых кадров из-за рубежа.