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В Мариуполе сотрудники МВД выявили 39 нелегальных мигрантов

В отношении ностранных граждан составили административные протоколы о нарушении правил пребывания в РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Мариуполе сотрудники МВД по ДНР совместно с управлением ФСБ России обнаружили 39 нелегальных мигрантов, передает официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Сообщается, что силовики провели серию проверок по адресам, по которым расположены крупные строительные компании Мариуполя.

В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 215 иностранных граждан. В отношении 39 из них составили административные протоколы о нарушении правил пребывания в РФ. Также возбуждено четыре уголовных дела по факту подделки документов (ст. 327 УК РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что в ГД внесли законопроект, отменяющий экзамен по русскому для мигрантов. Соответствующая мера позволит сократить временные и административные издержки при привлечении необходимых кадров из-за рубежа.