Прохор Шаляпин в бинтах опубликовал видео из больничной палаты

Прохор Шаляпин опубликовал видео из больничной палаты, намекнув таким образом на пластическую операцию.
Шоумен выложил в соцсетях ролик из больничной палаты, где он запечатлен с синяками и перебинтованной головой. «Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — сообщил певец в ролике. Рядом с ним врач заверил, что теперь артист будет выглядеть на 10 лет моложе.
Пока одни поклонники гадали, какую именно операцию сделал артист, другие заподозрили, что видео носит рекламный характер, а синяки — лишь профессиональный грим. Некоторые отметили, что гематомы выглядят слишком театрально. Впрочем, оценить серьезность ситуации сложно — Шаляпин традиционно делится новостями в своей манере, где грань между шуткой и правдой размыта.
Ранее певец жаловался на конфликт с соседкой из-за заброшенного подмосковного особняка. Женщина требует навести порядок на участке, угрожая в противном случае обратиться в контролирующие органы для наложения штрафов.
Также артист рассказывал о трудном детстве, в частности, он сообщал, что у него была трудная семья. В 15 лет он уехал из Волгограда, редко виделся с матерью, и лишь недавно смог купить ей квартиру в Москве, в основном его воспитывали бабушка с дедушкой. Несмотря на это, Шаляпин, с его слов, не держит обид и благодарен матери за жизнь.
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