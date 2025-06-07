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Прохор Шаляпин в бинтах опубликовал видео из больничной палаты

Прохор Шаляпин опубликовал видео из больничной палаты, намекнув таким образом на пластическую операцию.

Прохор Шаляпин опубликовал видео из больничной палаты, намекнув таким образом на пластическую операцию.

Шоумен выложил в соцсетях ролик из больничной палаты, где он запечатлен с синяками и перебинтованной головой. «Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — сообщил певец в ролике. Рядом с ним врач заверил, что теперь артист будет выглядеть на 10 лет моложе.

Пока одни поклонники гадали, какую именно операцию сделал артист, другие заподозрили, что видео носит рекламный характер, а синяки — лишь профессиональный грим. Некоторые отметили, что гематомы выглядят слишком театрально. Впрочем, оценить серьезность ситуации сложно — Шаляпин традиционно делится новостями в своей манере, где грань между шуткой и правдой размыта.

Ранее певец жаловался на конфликт с соседкой из-за заброшенного подмосковного особняка. Женщина требует навести порядок на участке, угрожая в противном случае обратиться в контролирующие органы для наложения штрафов.

Также артист рассказывал о трудном детстве, в частности, он сообщал, что у него была трудная семья. В 15 лет он уехал из Волгограда, редко виделся с матерью, и лишь недавно смог купить ей квартиру в Москве, в основном его воспитывали бабушка с дедушкой. Несмотря на это, Шаляпин, с его слов, не держит обид и благодарен матери за жизнь.

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