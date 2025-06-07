Прохор Шаляпин в бинтах опубликовал видео из больничной палаты

Также артист рассказывал о трудном детстве, в частности, он сообщал, что у него была трудная семья. В 15 лет он уехал из Волгограда, редко виделся с матерью, и лишь недавно смог купить ей квартиру в Москве, в основном его воспитывали бабушка с дедушкой. Несмотря на это, Шаляпин, с его слов, не держит обид и благодарен матери за жизнь.