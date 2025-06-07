Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета

Проблемы регистрируются у всех операторов.

Качество жизни в вашем регионе

Сегодня, 7 июня, омичи столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Пост об этом появился в телеграм-канале «Жесть Омск». Люди пишут, что проблемы регистрируются у «T2», «Билайна», «МТС», YOTA и «Мегафона».

Действительно, судя по данным портала Downdetector, где в мобильном режиме фиксируются перебои, проблемы со связью в Омской области начались еще ночью. Жалобы на сбои в работе мобильных операторов поступают и из других регионах, однако из Омской области их приходит больше всего — от 75 до 85%.

Обращения абонентов на своей официальной странице «Вконтакте» прокомментировали представители «T2». В компании заявили, что причина сбоев не связана с работой оператора.

«Действительно, в вашем районе могут быть временные ограничения в доступности услуг связи и интернета в сетях 3 и 4G, а также возможно отсутствие сети. Сроки ограничений нам пока неизвестны, и мы не можем на них повлиять, так как причины не зависят от нас как от оператора», — прокомментировали ситуацию в «Tele2».