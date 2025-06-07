Омичи столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета

Действительно, судя по данным портала Downdetector, где в мобильном режиме фиксируются перебои, проблемы со связью в Омской области начались еще ночью. Жалобы на сбои в работе мобильных операторов поступают и из других регионах, однако из Омской области их приходит больше всего — от 75 до 85%.
Обращения абонентов на своей официальной странице «Вконтакте» прокомментировали представители «T2». В компании заявили, что причина сбоев не связана с работой оператора.
«Действительно, в вашем районе могут быть временные ограничения в доступности услуг связи и интернета в сетях 3 и 4G, а также возможно отсутствие сети. Сроки ограничений нам пока неизвестны, и мы не можем на них повлиять, так как причины не зависят от нас как от оператора», — прокомментировали ситуацию в «Tele2».