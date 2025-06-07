Омичи столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета

«Действительно, в вашем районе могут быть временные ограничения в доступности услуг связи и интернета в сетях 3 и 4G, а также возможно отсутствие сети. Сроки ограничений нам пока неизвестны, и мы не можем на них повлиять, так как причины не зависят от нас как от оператора», — прокомментировали ситуацию в «Tele2».