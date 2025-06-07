Критерии нуждаемости для многодетных семей предложили отменить в Госдуме

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что подготовлены поправки, предусматривающие отмену критерия нуждаемости для многодетных семей. Об этом стало известно в субботу, 7 июня.
По его словам, в 40 регионах России такие семьи уже получают льготы без учета доходов. В остальных субъектах, как отметил депутат, сохранение имущественного ценза приводит к дискриминации этой категории граждан.
— Мы считаем, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов. А для многодетных вообще его отменить. Будем скоро вносить такую поправку, — пояснил депутат.
Миронов также указал, что в ходе регулярных встреч с многодетными семьями те выражают недовольство необходимостью подтверждать нуждаемость для получения единого пособия, считая такой подход несправедливым, передает РИА Новости.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внес законопроект о выделении двух парковочных мест многодетным семьям. Парламентарий добавил, что такой закон на местном уровне ввели власти уже 37 российских регионов.