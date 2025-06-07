Новое видео с тверком Меган Маркл возродило «теории заговора» вокруг её беременности

Меган Маркл опубликовала этот ролик для своих трех миллионов подписчиков в соцсети, чтобы поделиться моментом, который она считает важным — воспоминанием о том, как она и принц Гарри отмечали рождение их второго ребенка. В подписи к посту герцогиня написала: «Четыре года назад в этот день произошло то же самое. Срок родов у обоих наших детей был на неделю позже, чем ожидалось… Поэтому, когда острая пища, прогулки и иглоукалывание не помогли, оставалось только одно!».