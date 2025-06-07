Новое видео с тверком Меган Маркл возродило «теории заговора» вокруг её беременности

Недавнее видео, опубликованное Меган Маркл, вновь привлекло внимание общественности и вызвало волну спекуляций и теорий заговора. В ролике, продолжительностью всего 80 секунд, герцогиня Сассекская вместе с принцем Гарри танцует тверк в больничной палате, что, по мнению многих, должно было символизировать радостное событие — рождение их дочери Лилибет в 2021 году. Однако вместо поздравлений и поддержки, видео стало причиной появления обвинений.
Сообщается, что после публикации ролика в соцсети сторонники теории заговора начали активно распространять идеи о том, что живот Меган на видео — это не настоящий беременный живот, а специальная накладка. Некоторые утверждали, что видео было подделано или снято на съемочной площадке, а вовсе не в больничной палате. В сети появились предположения, что ролик сгенерирован с помощью искусственного интеллекта, а сама беременность герцогини — фикция.
Особенно удивляло то, что Меган, по мнению критиков, не должна была танцевать на таком сроке беременности, что, по их мнению, указывало на её неестественность. Некоторые пользователи даже указывали, что герцогиня должна была снять украшения и одеться в более скромное платье, чтобы выглядеть более «правдоподобно» в роли беременной.
Меган Маркл опубликовала этот ролик для своих трех миллионов подписчиков в соцсети, чтобы поделиться моментом, который она считает важным — воспоминанием о том, как она и принц Гарри отмечали рождение их второго ребенка. В подписи к посту герцогиня написала: «Четыре года назад в этот день произошло то же самое. Срок родов у обоих наших детей был на неделю позже, чем ожидалось… Поэтому, когда острая пища, прогулки и иглоукалывание не помогли, оставалось только одно!».
Королевский обозреватель Ингрид Сьюард назвала поступок Меган лицемерным и вульгарным, отметив, что пара регулярно жалуется на нарушение личной жизни, а затем публикует такие откровенные видео.
«Они могут делать все, что хотят, но зачем выкладывать это в сеть? У Меган нет границ? Мне кажется, что это очень вульгарно и привлекает ненужное внимание», — заявила эксперт. Она подчеркнула, что, несмотря на заявления о необходимости защиты личной жизни, герцогиня продолжает делиться интимными моментами, что вызывает недоумение и критику со стороны общественности и СМИ.
Некоторые сторонники конспирологических теорий считают, что такие публикации — это способ скрыть истинное положение дел или даже попытка изменить общественное восприятие. По их словам, в данном случае видео и последующие слухи — это часть более широкой кампании по созданию образа «фальшивой» беременности, что, по мнению критиков, стало проявлением недоверия к публичным фигурам и их заявлениям.
Несмотря на то, что большинство экспертов и поклонников считают эти теории абсурдными, они продолжают циркулировать в сети и влиять на общественное мнение. В случае с Меган Маркл, подобные слухи могут подорвать её репутацию и вызвать дополнительные споры вокруг её образа и поведения.