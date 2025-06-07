В Красноярске скончался выдающийся хирург Юрий Семенович Винник

Министерство здравоохранения Красноярского края выразило соболезнования в связи с утратой, отметив, что он стал основателем и руководителем известной в России научно-педагогической школы абдоминальной и гнойной хирургии, автором более 2000 научных публикаций, а также защитником 50 кандидатских и 16 докторских диссертаций.