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В Красноярске скончался выдающийся хирург Юрий Семенович Винник

В возрасте 77 лет ушел из жизни Юрий Семенович Винник, известный как патриарх хирургии.

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В возрасте 77 лет ушел из жизни Юрий Семенович Винник, известный как патриарх хирургии. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев в своем Telegram-канале.

6 июня страна потеряла доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки и заслуженного врача России, почетного профессора и заведующего кафедрой общей хирургии имени профессора М. И. Гульмана. По его словам, Юрий Семенович был человеком-легендой, обладавшим мудростью и душой медицины.

Юрий Винник посвятил свою жизнь хирургии и служению людям. Его наследие продолжит жить в сердцах учеников, спасенных жизнях и научных трудах.

Министерство здравоохранения Красноярского края выразило соболезнования в связи с утратой, отметив, что он стал основателем и руководителем известной в России научно-педагогической школы абдоминальной и гнойной хирургии, автором более 2000 научных публикаций, а также защитником 50 кандидатских и 16 докторских диссертаций.

На протяжении 46 лет Юрий Семенович возглавлял комитет первичной профсоюзной организации КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого и был членом Президиума комитета профсоюзов работников здравоохранения Красноярского края, защищая права медицинских работников.

За свои достижения Винник был удостоен множества наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудный знак «За верность и служение медицине».

Прощание с Юрием Семеновичем Винником запланировано на 9 июня с 11 до 12 часов на кладбище Бадалык (Зал прощаний).