Россиянам напомнили об увеличении выплат за больничный в июне

«В июне 30 дней, этот фактор влияет на специфику расчета пособия по временной нетрудоспособности в части определения его минимального размера. Для такого вычисления нужно разделить МРОТ (22 440 рублей в 2025 году — прим. URA.RU) на то число календарных дней, которое будет в соответствующем месяце. Соответственно, размер минимального дневного пособия в июне 2025 года составит 748 рубля», — рассказал Балынин в беседе с aif.ru. По его словам, в прошлом году минимальное дневное пособие составляло 641,4 рубля, а рост за год превысил 100 рублей.