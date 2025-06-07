Россиянам напомнили об увеличении выплат за больничный в июне

Россиянам рассказали об особенностях расчета больничного в июне.
Минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в России в июне 2025 года составит 748 рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Новый показатель на 100 рублей превышает аналогичное значение за июнь 2024 года.
«В июне 30 дней, этот фактор влияет на специфику расчета пособия по временной нетрудоспособности в части определения его минимального размера. Для такого вычисления нужно разделить МРОТ (22 440 рублей в 2025 году — прим. URA.RU) на то число календарных дней, которое будет в соответствующем месяце. Соответственно, размер минимального дневного пособия в июне 2025 года составит 748 рубля», — рассказал Балынин в беседе с aif.ru. По его словам, в прошлом году минимальное дневное пособие составляло 641,4 рубля, а рост за год превысил 100 рублей.
Доцент подчеркнул, что независимо от страхового стажа работника, в июне 2025 года размер пособия не может быть меньше установленного минимума. Если сотрудник оказался временно нетрудоспособен на 10 дней, сумма выплаты составит не менее 7480 рублей. Первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня — Социальный фонд России.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов сообщил, что в России летом 2025 года пенсионные выплаты будут увеличены поэтапно для различных групп получателей. По словам эксперта, дополнительные выплаты назначаются только на одном основании — либо при достижении пенсионером 80-летнего возраста, либо при установлении первой группы инвалидности. Эксперт уточнил, что граждане, которым исполнилось 80 лет в мае, начиная с июня будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии, размер которой составит 8 907 рублей 70 копеек ежемесячно. Аналогичное увеличение предусмотрено и для тех, кому в мае была присвоена первая группа инвалидности.